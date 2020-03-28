جويل مردينيان تقضي حاجتها في ملابسها داخل المطعم.. إليك التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - واصلت خبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان، إثارتها للجدل، فبعدما اعتاد الجمهور على نشرها مقاطع تتحدث فيها عن مواقف بحياتها وجرأتها المعتادة إلا أن الجميع لم يكن يتوقع أن تكشف عن أمر شخصي للغاية وبمنتهى الجرأة كما فعلت.

وأكدت جويل مردينيان، أنها تعرضت لموقف محرج عندما كانت في أحد المطاعم بالعاصمة اللبنانية بيروت برفقة والدتها، موضحًة أنها دُعيت لحضور حفل للمطرب اللبناني وائل منصور، الذي تعرفت عليه من خلال ظهورها معه في حلقة مع الإعلامي اللبناني نيشان، لافتة إلى أنها حضرت الحفل الذي استمر حتى الرابعة فجرا.

وأوضحت مردينيان، في مقطع فيديو "لايف" مع متابعيها عبر إنستغرام، أنها عندما تجلس على كرسي في أحد الأماكن تظل لساعات ولا تستطيع القيام منه إلا إذا كانت ستغادر المكان، منوهة إلى أنها تناولت 4 مشروبات ثلجية خلال جلستها وهو ما جعلها تريد الدخول إلى "الحمام"، وبينًت أن دورة المياه لم تكن نظيفة ولذلك حاولت أن تحبس نفسها حتى العودة إلى منزلها.

وأكدت أنها لم تستطع التماسك فاضطرت إلى أن تجلس على الأرض حتى يقوم أصدقاؤها بإحضار السيارة لمغادرة المكان والعودة لمنزلها ولكن لم يأت جلوسها على الأرض بنتيجة، وقضت حاجتها في ملابسها التي ترتديها ومن هنا لم تستطع التحرك وسط الحضور بالمطعم.

وأشارت إلى أنها عندما حضر أصدقاؤها لمغادرة المكان لم تستطع إخبارهم بما حدث وذلك لحرجها منهم إلا أن والدتها أفصحت عن الأمر وعرضتها لموقف أكثر إحراجا، مختتمة حديثها لجمهورها: "إذا شفتوني بسوي إعلان (لبامبرز) الفترة الجاية بتعرفوا ليش".

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وكانت ظهرت جويل مردينيان، برفقة الإعلامية السعودية سارة دندراوي ودار بينهما حديث حول "نيولوك" رجالي اعتمدته الأولى وقامت فيه بحلق جوانب رأسها "زيرو"، وأثار جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحة أنها رغم ذلك ليس لديها ثقة في نفسها.

وأوضحت سارة دندراوي في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها في تطبيق "سناب شات" أنها تفاجأت من قول جويل مردينيان لها بأنها ليس لديها ثقة في نفسها، وردت خبيرة التجميل اللبنانية قائلة إنها تجبر نفسها على أن تُظهر لجمهورها أنها تتعلم بأن لديها ثقة في نفسها.

وأضافت مردينيان، أن هناك أشياء ليس لديها ثقة فيها، مبينة أنها دائما ما تتحدث مع ابنها بأنها تمثل الثقة بنفسها أمام المجتمع وتقول له "بدي سوكسيس"، وتابعت أنها تجبر نفسها لكي تقتنع بالثقة وتقنع الجمهور.

وأردفت أن المرة الأولى التي خطر فيها على بالها حلاقة شعر رأسها بهذه الطريقة هي عندما كان عمرها 12 عاما، مؤكدًة أنها تجرأت اليوم ونفذت ما كانت تتمناه منذ صغرها.