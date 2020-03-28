جاز يعلن شفاء ميتشل وجوبير من فيروس كورونا

متابعة بتجـــــــــرد: قال يوتا جاز المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين: إن مسؤولي الصحة في يوتا أعلنوا شفاء رودي جوبير ودونوفان ميتشل من فيروس كورونا.

وأضاف جاز في موقعه الرسمي في الإنترنت بأن السلطات الصحية أوضحت أن جميع اللاعبين والعاملين في النادي، ومن بينهم جوبير وميتشل، لا يمثلوا أي خطر لنقل العدوى للآخرين.

وكان جوبير أول لاعب في البطولة يُصاب بفيروس كورونا، وهو ما أدى إلى توقف الموسم في 11 مارس.

وخضع جميع لاعبي جاز للكشف، وتأكدت إصابة ميتشل بالفيروس بعد ذلك.

وسبق أن أعلن ديترويت بيستونز عن اقتراب لاعبه كريستيان وود من الشفاء من الفيروس، لكنه ما زال في العزل الذاتي.

وقال دواين كيسي مدرب بيستونز لصحيفة ديترويت فري برس: إن وود «بصحة جيدة» لكن ما يقلقه هو تسريب نتيجة العينة الأولى عند إصابته بالفيروس.

وأضاف: «إنه بخير وبصحة جيدة، تحدثت معه عدة مرات ومعنوياته كانت مرتفعة، تحدثنا عن كرة السلة وما يفعله، كان قلقاً بشأن تسرب نتيجة الكشف».

وأُصيب 11 لاعباً في البطولة بفيروس كورونا، من بينهم كيفن دورانت لاعب بروكلين نتس، وماركوس سمارت من بوسطن سيلتيكس.

وقبل يومين، نشر كارل أنطوني تاونز لاعب مينيسوتا تيمبرولفز، فيديو في حسابه في إنستغرام، لتوضيح خطورة الفيروس بعد دخول والدته في غيبوبة صناعية عقب إصابتها بالمرض.

وقال: أعتقد أنه يجب على الجميع إدراك مدى خطورة الأمر في جميع أنحاء العالم.. قبل عدة أيام علمت بإصابة والدتي بعد ظهور الأعراض عليها وتناولها عدة عقاقير، لأنها لم تعتقد أنها مصابة بالفيروس.

«جاءت نتيجة العينة إيجابية وكانت بحالة جيدة في البداية، لكن الأطباء قالوا: إن حالتها تسوء ويجب دخولها في غيبوبة صناعية».

تبرع جوبير

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وقبل إعلان إصابته بالفيروس، سخر جوبير من الحديث عن الوباء وتعمد لمس جميع أجهزة الصحافيين الموجودة أمامه فوق المنضدة خلال مؤتمر صحافي، بعد الخسارة أمام تورونتو رابتورز في التاسع من مارس.

وبعد يومين من تلك الواقعة، أعلن جاز إصابة اللاعب الفرنسي قبل لحظات من مواجهة أوكلاهوما سيتي ثاندر، ما أدى إلى إلغاء المباراة وتوقف البطولة، وتعرض لاعب جاز لانتقادات عديدة لاستهانته بالأمر.

وتبرع جوبير بأكثر من 500 ألف دولار للعاملين بدوام جزئي في ملعب ناديه ومقدمي الخدمات الاجتماعية ضد فيروس كورونا في يوتا وأوكلاهوما سيتي ونظام وزارة الصحة الفرنسي.

وقال جوبير «أشعر بالتواضع من الجهود المستمرة ورعاية الناس المتضررين من كوفيد-19، حول العالم وخاصة في يوتا وفرنسا بالإضافة إلى امتناني لولاية أوكلاهوما لرعايتي وبالتأكيد عائلة يوتا جاز».

وأضاف «أعلم أن الناس تأثرت بعدد لا حصر له من الطرق، هذا التبرع البسيط هو رد جميل، ليعكس امتناني وشكري لكل المتضررين كما أنها خطوة من عدة خطوات سأتخذها حتى أترك تأثيراً إيجابياً، فيما أواصل نشر الوعي عن كوفيد-19 وتعليم الآخرين».

انتقادات للدوري

وفي الأسبوع الماضي، تعرضت البطولة لانتقادات عدة بسبب سرعة خضوع اللاعبين للكشف عن فيروس كورونا، بينما كان على المواطنين الانتظار.

وتسبب الأمر في رد فعل عنيف تجاه الأفضلية التي يحصل عليها اللاعبون والمشاهير في الرعاية الصحية.

وقال آدم سيلفر مفوض البطولة «قرار رابطة الدوري بإيقاف البطولة مهد الطريق أمام بطولات أخرى لفعل ذلك وزيادة الوعي عن خطورة الفيروس».

وتابع «شعرت أن الناس وخاصة الشبان لم يأخذوا التوصيات على محمل الجد حتى فعلنا ما فعلناه».

وأظهر إحصاء لرويترز أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 100 ألف حتى مساء أمس الجمعة، بالإضافة إلى وفاة أكثر من 1200 شخص.