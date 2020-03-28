شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. داليا مصطفى توجه رجاء للتليفزيون المصرى بخصوص الصلاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة داليا مصطفى رجاء خاصا للتليفزيون المصرى لإذاعة صلاة الجمعة المسجلة لديهم، وذلك بعد منع الصلاة فى المساجد لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا، وذلك لتعود المصريين على سماعها.



داليا مصطفي

وقالت داليا مصطفى فى فيديو لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" "عندى رجاء لماسبيروا والتليفزيون المصرى.. الحمد لله الحكومة منعت التجمعات والصلاة فى المساجد طبعا بسبب الظروف اللى إحنا فيها.. بس رجاء إحنا طول عمرنا بنشوف صلاة الجمعة المسجلة وبنسمعها كل أسبوع".

Advertisements

وأضافت "ياريت صلاة الجمعة المسجلة تعرضوهالنا دلوقتى على التليفزيون.. اتعودنا طول حياتنا إن الرجالة بتروح تصلى فى الجوامع وإحنا بنسمعها فى بيتنا.. أرجكوا نزلوها تانى".

وأكدت داليا مصطفى أنها تلزم بالبقاء فى المنزل هى وأولادها وتجنيبهم أى اختلاط خلال هذه الفترة، مطالبة الجميع بتحمل المسئولية والبقاء فى المنازل للحفاظ على صحة أسرهم، والحد من انتشار الفيروس لتخطى هذه المرحلة بسلام.

يشار إلى أن آخر أعمال داليا مصطفى "حواديت الشانزليزية"، الذى ينتمى لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى اول تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجى"، من بطولة إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينيات والحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية.