شكرا لقرائتكم خبر عن عارفة عبد الرسول ضيفة شرف فى مسلسل "النهاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر الفنانة عارفة عبد الرسول ضيفة شرف فى أحداث مسلسل "النهاية"، للنجم يوسف الشريف المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، وتجسد عارفة دورا مهما ومحوريا خلال الأحداث بجانب بطل العمل، وصورت عارفة عبد الرسول مشاهدها الفترة اللى فاتت فى استوديو المسلمى مع بطل العمل.

مسلسل "النهاية"The end تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع، الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجى ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة ويتم خطفه فى أحداث المسلسل.

وكانت آخر أعمال عارفة عبد الرسول مسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام الذى عرض فى رمضان الماضى، وحقق نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.