شكرا لقرائتكم خبر عن "الفيروس الجميل".. يسرا اللوزى: إلى زميلاتى الحوامل عاملين إيه فى الهم ده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة يسرا اللوزي عن مخاوفها بشأن وضعها الصحي خاصة مع قرب موعد ولادتها فى ظل انتشار فيروس كورونا، موجهة سؤال لكل السيدات الحوامل فى الوقت الحالي عن قلقهم و شعورهم الحالي.



يسرا اللوزي

ونشرت يسرا فيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وتظهر عليها علامات الحمل فى الشهور الأخيرة بشكل كبير، قائلة:"يارب الناس كلها تكون بخير ويخدوا بالهم من نفسهم وميخرجوش زي ما كلنا بنعمل.. بس سؤالي الأهم زميلاتي الحوامل اللي قربوا يولدوا عاملين ايه قلقانين من ايه متخيلين ايه هيحصل في الولادة لما نيجي نروح المستشفي فى ظل الفيروس الجميل حبيت اشاركم مخاوفي واشوف انتو حاسين بايه وبتفكروا في ايه"، مضيفة:" إلى زميلاتي الحوامل عاملين إيه فى الهم ده".

وتشارك يسرا اللوزي فى بطولة فيلم "العنكبوت"، إلى جانب كلا من النجوم أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين ومحمد لطفى وغيرهم ومن تأليف محمد ناير واخراج أحمد نادر جلال، ومن المقرر أن يعرض خلال موسم عيد الفطر المقبل.

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فيلم "العنكبوت" تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.

وكانت أخر أعمال يسرا اللوزي مسلسل بخط الأيد الذى عرض مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا، والذى ظهرت به كضيفة شرف، و تدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول "يوسف" - أحمد رزق - الذى يعمل طبيب تخدير ويتميز فى مهنته بدرجه يشهد بها الجميع، ويتزوج من يسرا اللوزى التى تتعرض لحادث غريب وتختفى، ويعمل يوسف بصحبة حماته سوسن بدر التى تعمل محامية، على حل لغز اختفاء اللوزى.