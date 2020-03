تراند اليوم : فيديو| سباب ومشادة بالأيدي بين "كيم كارداشيان" وشقيقتها "كورتني"

ظهرت نجمة تليفزيون الواقع، كيم كاردشيان وهي تخوض عراكًا عنيفًا مع شقيقتها الأكبر كورتني، على خلفية حضور أسبوع الموضة في باريس الذي أقيم في فبراير الماضي.

وحقق "برومو" الموسم الـ18 من برنامج تليفزيون الواقع الشهير "Keeping Up With The Kardashians"، والذي تظهر فيه الشقيقتان كارداشيان وهما يتبادلان السباب ويتشابكان بالأيدي أكثر من مليوني مشاهدة في غضون 48 ساعة فقط.

وعادت "كورتني" الى البرنامج بعد أن هددت في نهاية الموسم الماضي بتركه، ويضم إلى جانب كيم وكورتني، كلوي كرداشيان، وكريس وكايلي وكيندل وكايتلين جينر كشخصيات أساسية.

كانت بداية المشادة عندما أكدت "كورتني" أنها لم تعد تحتمل تكرار السفر إلى باريس للمشاركة في العروض.

وردت "كيم" قائلة إنها لا تسمح لنفسها مهما اشتد ضغط العمل عليها "بالتأفف"، مشيرة إلى أن هذا موقفها حتى ولو كانت على فراش الموت، لافتة إلى أن هذا طبع عائلي لدى الأسرة.

وقالت "كيم" إنها ستحضر أسبوع الموضة، لأن هذا من صميم عملها، وإن هي والدتها اعتادا على الحضور، فضلاً عن "كلوي"، بينما "كورتني" لا تهتم بهذه الأمور، لتغضب الأخيرة وتبدأ في مهاجمتها.

وردت كورتني عليها بعنف، إذ اشتبكت معها بالأيدي بينهما، لم يستطيع أحدهما إيقافهما ولم تفلح تدخلات "كلوي" فض الاشتباك بينهما، وسط ذهول "كيندال جينر" أختهما الصغرى.