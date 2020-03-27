فيفي عبده: عادل إمام زعيم الفن

كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده أنها تطلقت من أحد أزواجها بسبب مقلب شديد قام به، خلال سفرها معه إلى كينيا.

فيفي روت للفنانة مايا دياب تفاصيل ما حصل معها، خلال حلولها ضيفة على برنامجها الذي تطلّ به من منزلها في فترة الحجر المنزلي بعنوان “Side Talks with Maya”، حيث قالت إنه “ذهب بها إلى حديقة حيوانات مفتوحة دون علمها، وكانت تعتقد أنها حديقة حيوانات مثل التي موجودة في مصر، لكنها فوجئت بالحيوانات تتجول حولها، وهو ما أصابها بحالة ذعر وظلت تصرخ وتطالب بعودتها لمصر”.

وأضافت أنه لم يكتف بذلك بل أدخلها هو وصديقه لمكان مغلق وأدخل عليها نمر، ورفض أن يفتح لها الباب، مشيرة إلى أن “هذا النمر قد التهم صديقه في وقت لاحق”، وتابعت “رجعت من كينيا كارهة حياتي ومتطلقة”.

فيفي لم تكشف اسم زوجها الذي تطلقت منه، مشددة من جديد أنها “شخص لا يصلح للمعاناة ومن يكون معها، لا يمكن أن ينظر إلى غيرها من النساء، ليس من باب التكبر، بل لأنه لن يجد امرأة تمتلك نفس روحها”.

وأضافت “أنا جئت إلى العالم لأكون سعيدة، وأحب الفن بكل أنواعه، خصوصاً الرقص لأنه يعطيني سعادة لا توصف ومن كثر حبي له لا أتصنعه، لذا يصل ما أقوم به بكل حب إلى الناس”.

وعن الطاقة الايجابية التي تمتلكها قالت فيفي لـ مايا: ” لديّ ما يكفي من المشاكل الكبيرة والتي لا يمكن لعقل أن يتخيلها، وأنا ست طبيعية مثل أي امرأة، ولكن أحاول أن أضحك وأنشر الايجابية لجمهوري ولكل من هم حولي”.

ورداً على سؤال، حول التظاهرات التي تحصل في مصر ضدّ “كورونا”، استغربت فيفي كلام مايا وقالت لها ” ليس كل ما يكتب يجب أن نصدقه، وتكون الأشياء في بعض الأحيان صغيرة ويتم تضخيمها في الإعلام”.

وتابعت “السوشيال ميديا أتت لنستفيد من بعضنا البعض ويصار هناك شبكة تواصل تجمع مختلف الثقافات ولنتحدث بأمور تفيدينا وتفيد مجتمعاتنا وأولادنا، لا أن نركز على المهاترات الفنية التي تحصل أحياناً بين فلانة وأخرى”.

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وعادت فيفي مع مايا بالزمن إلى الوراء، وتحدثت عن زيارتها للراحلة صباح، اذ، وصفتها بأنها تمتلك لساناً دافئاً وكانت مليئة بالحب لكل من حولها، وأغانيها رائعة وغنت لها أغنية “الحلو ليه تقلان قوي” مشيرة إلى أنها “من أقرب أغنيات الصبوحة لقلبها”.

وعن الممثل عادل إمام قالت “هو زعيم الفن والقدوة لكل الفنانين في العالم العربي وهناك شخص واحد فقط في العالم اسمه عادل امام، ويقف الى جانب المظلوم دائماً”.

وبعد أن قالت فيفي تاريخه كله لـ مايا على حد قولها، سألت مايا سؤالاً يتعلق بأزيائها وأناقتها فأجابتها مايا: “أختار بعض الأمور لوحدي وهناك المصمم نيكولا جبران يساعدني، وبفعل المحبة التي تربط علاقتنا تشعرين أن القطعة رائعة ومميزة”.

وعن وجود كل من الممثلة نبيلة عبيد وناديا الجندي وسميحة أيوب في عمل واحد في رمضان بعنوان “نساء من ذهب” قالت “الجميع ينتظرهن بلهفة لرؤيتهنّ في شهر رمضان”.

وحول هل لازال تصوير بعض المسلسلات قائماً في مصر أم توقف بسبب “كورونا” قالت “لا أعلم صراحة، وكل ما أتمناه هو أن يأتي رمضان بخير وصحة وعافية على الناس، لأننا جميعنا ينتظر ما الذي سيحصل بعد دقيقة، ونطلب نفحة من الله لينقذنا من الابتلاء الذي ضربنا”.

وعن حظر التجول بسبب “كورونا” اعتبرت فيفي أن الجميع في خندق واحد، طالبة من الجميع أن يجلس في بيته”.

وقالت (ممازحة): “ابقى في البيت لنعيش عيشة فل أو نموت نحنا الكل”.

ورأت فيفي أن “هناك رسالة مما يحصل في العالم وهي أن “الله اذا أراد أمراً يجعله كن فيكون، فشلت الحركة وأقفل كل شيء في نفس الوقت”.