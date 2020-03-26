بالفيديو: ماذا تفعل بلقيس فتحي بالحجر المنزلي مع زوجها؟

بدأ عدد من النجوم تشجيع الجمهور على البقاء بالمنزل خلال هذه الفترة؛ نظراً لانتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال نشر فيديوهات ليومياتهم بالمنزل، حيث ينشر عدد من النجوم والنجمات فيديوهات لرصد تفاصيل حياتهم اليومية داخل المنزل وبعض النشاطات التي يقومون بها لتسلية أوقاتهم.

وكان من بين هؤلاء النجوم الفنانة بلقيس فتحي التي نشطت مؤخراً بشكل كبير على تطبيق «تيك توك»، وأصبحت تشارك جمهورها يومياتها من داخل الحظر لحظة بلحظة.

ونشرت فتحي مقطع فيديو عبر إنستقرام يجمعها بزوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف، وهما يقومان بتمارين رياضية معاً، وكتبت معلقة: «فعاليات الحجر المنزلي ما في جيم؟! مو مشكلة خليك بالبيت وتمرن بالموجود المهم ما تخسر لياقتك ولا يزيد وزنك منشن الرياضيين والمكرشين».

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو مشيدين بالنصائح التي تقدمها بلقيس من خلال الفيديوهات التي تقوم بنشرها، في ما تغزل الكثيرون بعلاقتها مع زوجها.

وأشاد عدد كبير من متابعي بلقيس بعلاقتها بزوجها وطريقة ظهورهما معاً، مشيرين إلى أنهما مختلفان ولا يحاولان إثارة الجدل بتصرفاتهما مثل الكثير من الأزواج والثنائيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن بلقيس كان قد عُقد قرانها على لاعب كرة القدم السعودي نايف هزازي في شهر أكتوبر من عام 2012، إلا أن ارتباطهما لم يدُم؛ حيث أعلنت انفصالها عنه في فبراير من عام 2013، وفي مايو 2016 أعلنت الفنانة اليمنية عقد قرانها على رجل الأعمال السعودي سلطان بن عبداللطيف،

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واحتفلت بزواجهما في شهر ديسمبر من العام نفسه بإقامة حفل زفاف ضخم، ورُزقت بلقيس وزوجها بطفلهما الأول «تركي» في شهر مايو من عام 2018.



شاهدي الفيديو :