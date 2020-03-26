الفنان خالد عبد الرحمن يوضح تفاصيل واقعة كسره للحظر وتصويره مع الحرس الوطني "فيديو"

تداول عدد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو يظهر فيها الفنان السعودي خالد عبدالرحمن، مع عدد من رجال الحرس الوطني بالمملكة، بعد دخول وقت حظر التجوال الذي فرضته السلطات بالبلاد.

وأثار المقطع ردود فعل واتهامات طالت كلاً من الفنان ومن ظهر معه من عناصر الحرس الوطني في مقطع الفيديو، الأمر الذي دفع خالد عبدالرحمن لنشر مقطع فيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر؛ موضحاً ما حدث.

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وقال الفنان في مقطع الفيديو: «السلام عليكم وصبحكم الله بالخير، في يوم الإثنين 23 مارس كنت في الرياض أستلم علاجاً مسكناً لألم الحزام الناري بمستشفى الملك فهد بالحرس الوطني، طلعت من عندهم قبل صلاة العصر باتجاه القصيم مسافر، دخلت القصيم وأدركتني صلاة المغرب قبل بريدة».

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وتابع قائلاً: «صليت وبعدها واجهت نقطة تفتيش تبع الحرس الوطني، وطلبوا مني إيضاح عدم الالتزام بالحظر وشرحت لهم من وين جاي ولأي سبب، وتجاوبوا معي مشكورين، الله يجزيهم خير، الحقيقة أنهم رجال أوفياء أمناء في خدمة مليكهم ووطنهم ودينهم، من ناحية التصوير الظاهر أنه شيء طبيعي؛ فأنا أقول لأصحاب البلبلة، كفاكم بلبلة هذول رجال أمن في أداء الواجب، وهم لا كبير ولا صغير».



شاهدي الفيديو :