رئيس يوفنتوس السابق ينتقد كريستيانو رونالدو.. يستمتع بـ”شمس البرتغال” بعيداً عن إيطاليا

متابعة بتجــــــــرد: تعرّض نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو لهجوم قاسٍ من رئيس يوفنتوس السابق جيوفاني كوبولي، بسبب طريقة تمضية لاعب الفريق الإيطالي وقته فيما العالم يرزح تحت وطأة فيروس كورونا.

فقد اتّهم كوبولي رونالدو بخروجه من إيطاليا “ليستمتع بشمس البرتغال” خلال الأزمة التي تمر بها إيطاليا، على حد تعبيره.

وأفاد كوبولي في حديث صحفي أن “رونالدو غادر إيطاليا بداعي أنه سيرعى والدته المريضة بسكتة دماغية لكنه في الحقيقة يستمتع بالشمس مع زوجته وأبنائه وأصدقائه بينما يحارب زملاءه في النادي فيروس كورونا من الحجر الصحي”.

وصوّب جيوفاني كوبولي نقده على قرار إدارة النادي الإيطالي بالموافقة على سفر رونالدو إلى بلده مؤكدًا أنه كان خطأ، اذ لم يمض سوى وقت قصير على إعلان إصابة ثلاثة من لاعبي يوفنتوس بكورونا حتى بدأ رونالدو “يستعرض إجازته” عبر مواقع التواصل الاجتماعي.