ليدي غاغا تؤجل طرح Chromatica

متابعة بتجـــــــــرد: أجبر انتشار فيروس كورونا المستجد النجمة الأمريكية ليدي غاغا على تأجيل إطلاق ألبومها الغنائي المنتظر Chromatica والذي كان من المقرر أن تطرحه في شهر أبريل المقبل.

ولم تكشف المطربة الأمريكية بعد عن الموعد الجديد لإطلاق الألبوم، مشيرة في منشور لها عبر سوشيال ميديا إلى أنه من الصعب تحديد توقيت معين في ظل الوقت المخيف الذي تشهده البشرية، رغم إيمانها العميق بأن الفن وحده القادر على تقديم الفرحة والشفاء في مثل هذه الأوقات.

وأكدت أن الوقت غير مناسب لإصدار هذا الألبوم مع كل ما يشهده العالم من انتشار لهذا الوباء العالمي .