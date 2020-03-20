ديبيكا بادوكون تشارك في حملة توعية بفيروس كورونا.. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تقود ممثلة بوليوود، ديبيكا بادكون، حملة “تحدي الأيدي الآمنة” التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية وسط تفشي فيروس كورونا.

رشح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الفنانة الهندية لمواجهة تحدي الأيدي الآمنة، كما شاركت ممثلة “تشيناي إكسبريس” مقطع فيديو على حسابها الرسمي على تويتر حيث شوهدت وهي ترتدي قناعًا وتظهر الطريقة الصحيحة لغسل اليدين وهو إجراء أمان بالغ الأهمية وسط مخاوف الفيروس التاجي.

توضح ممثلة “ييه جوااني هاي ديواني” ديبيكا بادكون طريقة فعالة لغسل اليدين بالصابون للتأكد من عدم إصابة الأشخاص بعدوى COVID-19.

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وأظهرت بادوكون أن غسل اليدين يعد إجراء احتياطي بالغ الأهمية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، تضيف ممثلة بادمافات كذلك في مشاركتها أن على الجميع التعاون في مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقد رشُح بجانب الممثلة المعروفة أيضًا بأنها أيقونة الموضة كل من فيرات كولي وروجر فيدرير ونجم كرة القدم كريستيانو رونالدو.

فيما ناشد العديد من مشاهير بوليوود معجبيهم وأتباعهم البقاء في منازلهم وممارسة الابتعاد الاجتماعي في أعقاب تفشي فيروس كورونا.