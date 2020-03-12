هل أصيبت بطلة مسلسل "قيامة أرطغرل" بفيروس كورونا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحدثت الفنانة التركية هاندا سورال نجمة مسلسل "قيامة أرطغرل" المشهور في موسمه الخامس والأخير، حالة من الخوف بين محبيها بسبب الاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا المتفشي والذي أودى بحياة آلاف الأشخاص حول العالم.

وظهرت هاندا سورال في آخر مرة لها بمنطقة نيشان طاشي، وبدت عليها علامات الإرهاق والإعياء والتعب، كما أنها تهربت من الصحفيين وارتبكت أمامهم.

لكن الفنانة قالت في تصريح مقتضب بأنها تعاني من الأنفلونزا، وهي في طريقها إلى العيادة الطبية للعلاج، لافتة إلى أنها تتعرض لنوبة سعال شديدة، تسببت في عدم قدرتها على الحديث كثيرا.

وعلقت هاندا سورال، 33 عاما، على احتمالية إصابتها بفيروس كورونا قائلة بأنها قامت باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة، وهي على تواصل دائم مع طبيبها.

يذكر أن تركيا أعلنت عن أول إصابة بفيروس كورونا مساء الثلاثاء الماضي، وأنه تم وضع المصاب قيد الحجر الصحي.

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وقال وزير الصحة التركي إن الإصابة نقلت للشخص المصاب بالفيروس من خلال وجوده بأوروبا، لافتا إلى أن "حالته الصحية العامة جيدة، ولقد تم وضع أفراد عائلته وكل المحيطين به تحت الملاحظة".

وتابع "تسجيل إصابة أو عدة إصابات بكورونا لا يعني أن الفيروس بات وباء"، مضيفا "فيروس كورونا ليس أقوى من التدابير التي اتخذناها، وإصابة شخص به لا يمثل خطرا بالكلية، فلقد تم عزله ومن ثم لا يوجد تهديد بالنسبة للمجتمع".

في المقابل اشتهرت الفنانة هاندا سورال بتمثيلها دور "ايلبيلغي" في مسلسل قيامة أرطغرل، وتوالت أعمالها حتى بلغت ذروة نجاحها بمشاركتها في فيلم "الفاتح" عام 2013 والذي لاقى إقبالا جماهيريا واسعا؛ ما زاد من نجوميتها بشكل كبير، كما عُرفت الفنانة بدور أزليا في مسلسل "طائر النميمة" وهي شقيقة الممثلة بانسو سورال.

وقالت هاندا في تصريحات سابقة إن السبب الذي حفّزها للمشاركة في "قيامة أرطغرل" هو أن العمل يحكي تاريخا، إضافة إلى الحب، العائلة، التضحيات، الصراعات والحرب.

كما تحدثت عن علاقة الصداقة القوية التى جمعتها بالنجم أنجين ألتان الذى جسد دور أرطغرل، وقالت:"أنجين التان صديق قديم، وحينما عُرض دور إيبيلجي قال ألتان "هيا لنلعب هذا الدور سويا سيكون ممتعا وسنستمتع خلال التصوير".

ومن الأعمال التي شاركت فيها الفنانة أيضا، نساء صغيرات 2008- 2011، لهيب الحب 2012 - 2013، فاتح 2013، انتقام الأفاعي 2014، قلوب متحدة 2014، مكان من قلبي يحترق 2014، رائحة الابن 2017، المجهولون 2017.