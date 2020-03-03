شاهدوا معجب يقتحم المسرح ليطلب يد هيفا وهبي للزواج.. والأمن يتدخل

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 مارس 2020 11:49 مساءً - إنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو من حفلة للفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​، وظهر معجب يحاول ان يمسكها من يدها، فأبعده رجال الامن، وعندما عرفت هيفا ان الشاب اراد ان يعبر لها عن محبته، سمحت له بالصعود الى المسرح، فقام بإحتضانها وتصرف معها بغرابة، فحاولت أن تبتعد عنه بلياقة، ثم ركع أمامها على ركبتيه وقدم لها وردة حمراء، فشكرته هيفا وطلبت منه مغادرة المسرح، لكنه كان مصرا على قول شيء، فأخذ منها المايك لكن رجال الأمن لم يسمحوا له بالتمادي بالحديث.