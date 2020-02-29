تراند اليوم : "على السرير".. فنانة مصرية ترد على صورتها الجريئة التي أثارت جدلًا



خرجت الفنانة المصرية داليا مصطفى، عن صمتها لترد على صورتها برفقة الفنانة نجلاء بدر والإعلامية إنجي علي على السرير، والتي تم التقاطها داخل غرفة النوم بفندق في أسوان، أثناء حضورهم مهرجان أسوان لسينما المرأة.

ونقل موقع "الفن"، تصريحات عن الفنانة داليا مصطفى، لتعلق على الضجة التي أحدثتها الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرةً إلى أنها صورة عادية ولكن التعليقات كانت غريبة لأن الناس أصبحت نيتها غير سليمة وذلك تسبب في جدل حول الصورة.

كان عرض لداليا نهاية العام الماضي مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بمشاركة الممثلون إياد نصار، مي سليم، إنجي المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أماني كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبي، منة جلال، جينا سليم وندا عادل وعزوز عادل وسمر محمد متولي، وهو من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل.

وتصور داليا مصطفى مشاهدها الأخيرة في الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير" مع المخرج محمد النقلي بالتزامن مع عرضه على قناة النهار، بيما تغيب عن الدراما في شهر رمضان المقبل بعدما قدمت العام الماضي مسلسل "قمر هادي" مع الممثلين المصريين هاني سلامة ويسرا اللوزي ومريم حسن وإخراج رؤوف عبد العزيز.





