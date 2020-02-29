فيروس كورونا يخيّم على نشاطات فرقة "BTS"

ميرنا وليد - بيروت - بعد إرتفاع عدد المصابين بفيروس ​كورونا​ في ​كوريا الجنوبية​، أعلنت فرقة البوب الكورية الجنوبية "BTS"، يوم أمس الجمعة، إلغاء أربع حفلات كان من المقرر إقامتها في سيول في شهر نيسان/أبريل المقبل.

وقالت وكالة "بيغ هيت إنترتينمنت" التي تتولى إدارة أعمال فرقة البوب الكورية الجنوبية الشهيرة، في بيان: "نأسف لإعلان إلغاء الحفلات الموسيقية التي كانت ستحييها الفرقة في سيول في الفترة ما بين 11 و19 نيسان المقبل في استاد سيول الأولمبي الذي استضاف دورة الألعاب الأولمبية للعام 1988 وكان من المقدر أن يحضرها أكثر من 200 ألف شخص"، موضحةً في بيانها أنّه "لم يكن هناك مفر من إلغاء الحفلات لأنه من المستحيل في هذه المرحلة التنبؤ بحجم الوباء ما يولد الكثير من عدم اليقين بالنسبة إلى منظمي الحفلات والرواد".

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