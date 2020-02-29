بالفيديو- ذكريات نادرة بين راغب علامة وابنه خالد وميكي ماوس يجمعهما

ميرنا وليد - بيروت - استعاد خالد علامة، ابن الفنان اللبناني راغب علامة، ذكريات طفولته التي جمعته بوالده، إذ نشر عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه أثناء هروبه من لقاء تلفزيوني كان والده ضيفا فيه، حيث ظهر خالد وهو يقتحم الاستوديو أثناء المقابلة، ثم يغادر بعدها تاركاً له لعبته.
وعلّق خالد على الفيديو، قائلاً: "فكّرتو شي حرامي بالأوّل، طلعت أنا هربان من المقابلة، وأهم شي انّو تركتلّو لبيّي ميكي ماوس".
من جانبه أعاد راغب علامة، نشر الفيديو عبر صفحته الخاصة وعلّق قائلاً: "لطالما كان لديه شخصيته الخاصة منذ اليوم الأول".
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