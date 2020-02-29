شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق النسخه الأولى من "مهرجان حلم" لسينما الطفل بتونس يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة الجمعية العربية للإعلام والسينما برئاسة المخرج محمد كرم وبشراكة المركز المغاربي للإعلام بتونس إقامة أول فعاليتهما بداية شهريوليو القادم وهو "مهرجان حلم" لسينما الطفل.
وقال المخرج محمد كرم رئيس المهرجان إن المهرجان سيكون له دوره في أغلب البلدان العربية في السنوات المقبله وإن التعاون سيشهد عدة فعاليات فى المغرب العربى ونحن الآن في مرحلة اختيار الرئيس الشرفي للدورة الاولى ووضع اللمسات الأخيرة لبدء حملة دعاية كبيرة فى مصر وتونس.
ومن جانبه قال الدكتور محمد عياش مسئول العلاقات الخارجية بالمركز المغاربى للاعلام إن مصروتونس تربطهم علاقات وطيدة وان المهرجان سيكون مفاجأة كبيرة تخدم مجال سينما الطفل فى الوطن العربى وأضاف عياش الهدف من المهرجان هو تنمية القدرات السينمائية لدي الأطفال في الوطن العربي بشكل عام من خلال أعمال سينمائيه قاموا بكتابتها وتمثيلها واخراجها.
وأضاف عياش إن المهرجان هو تحدي من نوع خاص فيما يمثله من تحمل مسئوليه لدي الأطفال الذين سيشاركون في المهرجان حيث سيكون مسئولين عن أفلامهم بشكل كام بعد عده دورات تدريبية يتم تنظيمها لهم من خلال ورش فنيه في مجال الكتابه والإخراج والتمثيل.
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