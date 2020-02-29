شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان ألحان الموجى إلى مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل جثمان الراحلة "ألحان" ابنة الموسيقار محمد الموجى إلى مسجد السيدة نفيسة، والتى رحلت عن عالمنا أمس بعد صراع مع المرض، ومن المقرر دفنها بمقابر العائلة.

وأعلن مساء أمس الموسيقار الموجى محمد أمين خبر وفاة شقيقته عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مفجوعاً: "خلاص أختى ألحان ماتت ماتت ماتت".

محمد الموجى واحد من أشهر الموسيقيين فى فترة الستينيات، وكانت أول أغنياته "صافينى مرة"، التي غناها عبد الحليم حافظ، وبعد ذلك تعاون مع عدد نجوم الغناء في العالم العربي مثل أم كلثوم، وفايزة أحمد، و وردة الجزائرية، ومحرم فؤاد، وعلى الحجار، ومحمد قنديل، وشادية،وماهر العطار، وصباح، وسميرة سعيد.









































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