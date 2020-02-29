متابعة بتجـــــــــرد: شارك الشاب خالد علامة، نجل السوبر ستار راغب علامة، متابعيه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بمقطع فيديو نادر من طفولته لحظة هروبه من مقابلة تلفزيونية.
وظهر خالد علامة في الفيديو القديم وهو يقتحم الاستديو حيث كان والده راغب علامة يجري مقابلة تلفزيونية ويغادر بعدها هرباً، تاركاً له لعبته في موقف طريف.
وعلّق خالد علامة على الفيديو قائلاً “فكّرتو شي حرامي بالأوّل… طلعت أنا هربان من المقابلة، وأهم شي انّو تركتلّو لبيّي ميكي ماوس”.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد راغب علامة لحظة هروبه من مقابلة تلفزيونية.. هذا ما تركه لوالده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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