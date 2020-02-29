خالد راغب علامة لحظة هروبه من مقابلة تلفزيونية.. هذا ما تركه لوالده

متابعة بتجـــــــــرد: شارك الشاب خالد علامة، نجل السوبر ستار راغب علامة، متابعيه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بمقطع فيديو نادر من طفولته لحظة هروبه من مقابلة تلفزيونية.

وظهر خالد علامة في الفيديو القديم وهو يقتحم الاستديو حيث كان والده راغب علامة يجري مقابلة تلفزيونية ويغادر بعدها هرباً، تاركاً له لعبته في موقف طريف.

وعلّق خالد علامة على الفيديو قائلاً “فكّرتو شي حرامي بالأوّل… طلعت أنا هربان من المقابلة، وأهم شي انّو تركتلّو لبيّي ميكي ماوس”.