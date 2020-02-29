محمد رمضان يثير بلبلة وفوضى في عزاء محمد حسني مبارك والسبب؟-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - اثار الفنان المصري ​محمد رمضان​ جدلا كبيرا عند حضوره عزاء الرئيس المصري الأسبق ​محمد حسني مبارك​، اذ تهافت عليه عدد من الشخاص لالتقاط الصور التذكارية معه، وذلك بعدما قدّم واجب العزاء لأسرة الرئيس الراحل، ما ادى الى حدوث الفوضى والبلبلة في قاعة العزاء.

الجدير ذكره أن محمد رمضان يواجه في الفترة الاخيرة العديد من الازمات، منها موضوع منعه من احياء الحفلات بقرار من النقابة، اضافة الى ازمة الطيار الذي تم توقيفه عن عمله مؤخرا بسبب صورة الفنان معه في الطائرة.

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