شكرا لقرائتكم خبر عن "اللهم أصرفه عن عيالنا وبيوتنا".. أحلام تتوجه بالدعاء بعد انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجهت المطربة الإماراتية أحلام بالدعاء إلى الله، عقب انتشار فيروس كورونا القاتل في عدد من الدول العربية خلال الفترة الأخيرة، كما طالبت جمهورها بالاستغفار.

المطربة الإماراتية أحلام، قالت عبر حسابها على انستجرام:"اللهم إن هذا المرض هو جند من جنودك تصيبُ به من تشاء وتصرفه عن من تشاء، اللهم اصرفه عن عيالنا واهلنا وبيوتنا وقنا شر الداء والبلاء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير .. كورونا اكثروا من الاستغفار".



الفنانة الإماراتية أحلام

يشار إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم، أعرب عن قلقه البالغ من سرعة تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خارج الصين، لافتا إلى أن عدد الحالات بلغ 3474 حالة فى 54 دولة.

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وقال أدهانوم - فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الجمعة فى جنيف - إننا فى مرحلة حرجة، خاصة وأن العدد يتزايد، لافتا إلى أنه خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة أبلغت 7 بلدان وللمرة الأولى عن حالات إصابة، وهي: البرازيل وجورجيا واليونان ومقدونيا والنرويج وباكستان ورومانيا.

وأوضح مدير عام المنظمة الدولية أن ما يحدث فى إيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا يعد مؤشرا على ما يمكن للفيروس أن يفعله، منوها بأن الفيروس "ليس انفلونزا ويمكن احتواؤه".

ولفت إلى أن العديد من البلدان لم تبلغ عن أية حالات إصابة لأسبوعين من بينها: بلجيكا ونيبال وروسيا والفلبين وسيرلانكا وفيتنام، موضحا فى الوقت ذاته، أن هذا لا يعنى أنهم لن يشهدوا حالات جديدة.

وقال إن "على كل بلد أن يكون مستعدا للحالة الأولى وأن يكون مستعدا لكل السيناريوهات، ولايجب أن يفترض أى بلد أنه لن تكون به حالات إصابة بفيروس كورونا لأن ذلك سيكون خطأ قاتلا"، لافتا إلى أن المسألة ليست فى منع الحالات من الوصول إلى حدود الدولة ولكن ماذا ستفعل الدولة لأجل الاستعداد لاكتشاف أية حالة وكيفية عزلها.