شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت وسكارليت جوهانسون وتشارليز ثيرون يروجون للمشاركة فى الانتخابات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجوم براد بيت وسكارليت جوهانسون وتشارليز ثيرون ولورا ديرن وآدم ساندلر وكريس إيفانز وإيل فانينج في فيديو دعائي يحث المواطنين في أمريكا للمشاركة في الانتخابات الأمريكية.

وكان أخر أعمال النجم براد بيت فيلم "Once Upon a Time in Hollywood" والذى يعد واحدًا من أنجح الأفلام الأصلية لهذا العام، حيث تكلف الفيلم 90 مليون دولار، وحقق إيرادات وصلت إلى 368 مليون دولار إجماليا من حول العالم.

وتدور أحداث الفيلم فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

ويشارك فى بطولة الفيلم كل من براد بيت وليوناردو ديكابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.