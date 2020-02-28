أمير كرارة: التليفزيون المصرى عاد لمجده وتطويره فخر لكل المصريين

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وأضاف كرارة، أن التليفزيون المصرى أفرز العديد من القامات الاعلامية منذ انطلاقه حتى وقتنا، وهو ما جعل مصر رائدة فى مجال الاعلام علي مستوى العالم العربى، موضحا أن المشاهد المصرى يستحق المزيد.
يشار إلي أن أمير كرارة يقدم مسلسل " الاختيار" فى السباق الرمضانى المقبل، من انتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من اسر ياسين، اياد نصار، محمد رجب، فضلا عن العديد من النجوم كضيوف شرف، تأليف باهر دويدار، اخراج بيتر ميمى، ويتناول المسلسل قصة حياة أسطورة الصاعقة أحمد المنسى.
مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل، من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً، من إنتاج "سينرجى"
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