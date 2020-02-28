شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال: تطوير التليفزيون المصرى كان أمنية الجميع وسعداء بعودته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم حمادة هلال لـ"الخليج 365" عن سعادته الكبيرة بالتطور الملحوظ الذى يشهده التليفزيون المصرى، مضيفا أن عودة التليفزيون المصرى لسابق عهده هى الأمنية التى طالما راودت كثيرين، خاصة أنه دوما ما كان أهم منصة على مستوى العالم العربى وعودته تعطى ثقلا كبيرا.

وأضاف هلال أنه مثل الملايين ممن تربوا على مشاهدة التليفزيوين المصرى، لذا هو سعيد بعودته القوية. وكان حمادة هلال قد شوق جمهوره مؤخرا بعدما نشر صورة بصحبة منة عرفة خلال أحد استديوهات التسجيل، وعلق عليها بكتابة مين الفار السندق، فى إشارة إلى أحد الأغانى التى سبق وغناها، وشهدت مشاركة من منة عرفة فى أحد أفلامه السينمائية قبل سنوات.

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وأعرب النجم حمادة هلال لنا سابقا عن سعادته بسبب ردود أفعال أحدث أغانيه الذى طرحها على طريقة الفيديو كليب مؤخراً، وحملت اسم "اوه لا لا" حين أكد خلال أنه منذ طرح الأغنية بالتزامن مع بداية العام الجديد 2020، وهو يشعر بسعادة كبيرة خاصة أنهم راهنوا على طرح الأغنية بشكل مختلف ممثل فى أن الكليب كله تم تصويره بطريقة الانيميشن.

كما أكد حمادة هلال أنه يحب الانيميشن إلى حد كبير، وبشكل خاص أفلام ديزنى التى تحقق نجاحات كبيرة، وبسؤاله متى يعود حمادة هلال إلى السينما مرة أخرى قال : "السينما وحشتنى إلى حد كبير خاصة مع التركيز خلال السنوات القادمة بأعمال درامية بداية من "ولى العهد" وحتى "ابن أصول"، إلا أننى اتمنى دائماً أن اعود للسينما بعمل فنى مختلف، خاصة ان السبب وراء ابتعادى لا يتعلق سوى بالورق، فأتمنى وجود ورق جيد اعود من خلاله مرة أخرى لعالم السينما".

هذا وكان حمادة هلال قد طرح مؤخراً أغنية "اوه لا لا" عبر موقع يوتيوب بالتزامن مع احتفالات الكريسماس، وذلك بعدما طرح خلال العام الماضى 2019 أكثر من أغنية أبرزها "اشرب شاى" التى حققت نجاحاً كبيراً وتجاوزت مشاهداتها الـ 50 مليون مشاهدة، بالإضافة إلى غناءه أغانى أخرى منها "الناس الحلوة" التى تعد تتر مسلسل "ابن أصول" الذى قام ببطولته فى دراما رمضان الماضى وتعاون فيه مع المؤلف احمد محمود أبو زيد ومن إخراج محمد بكير وإنتاج شركة سينرجى.