نشرت الفنانة الشابة مي نور الشريف، صورة لها مع والدتها، الفنانة بوسي،وهما ترتديان الحجاب أمام الكعبة وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت "مي" على الصور قائلة:" اللهم لك الحمد حتي ترضي و لك Advertisements الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا". الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا". ويشار أن آخر أعمال مي نور الشريف كان مسلسل "اللهم إني صائم" أمام الفنان مصطفى شعبان، والذي عرض في دراما رمضان 2017.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. بوسي تظهر بالحجاب مع ابنتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.