تامر حسني وأيكون و15 نجمًا عربيًا وعالميًا يشعلون مهرجان “JTTX”

شهد مهرجان "JTTX" الموسيقي الذي شارك في إحيائه النجم تامر حسني من مصر، والأمريكي أيكون وأكثر من 15 نجمًا عربيًا وعالميًا، مساء أمس الخميس؛ واحدة من الحفلات التي حملت لافتة كامل العدد، بحضور قرابة الـ16 ألف شخص، بناء على ما نشرته الشركة المنظمة 4M عن نفاذ 15 ألف و500 تذكرة، وذلك على مسرحين ضخمين في ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله على ما نشرته الشركة المنظمة 4M عن نفاذ 15 ألف و500 تذكرة، وذلك على مسرحين ضخمين في ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية مهرجان "JTTX" امتد لأكثر من 9 ساعات متتالية شارك في إحياء فقراته عدد كبير من لاعبي الـDJ العالميين منهم الـDJ الشهير أصيل، واختتم بفقرتي النجم الأمريكي أيكون والنجم تامر حسني اللتين شهدتا فقرة جمعتهما، تبادلا فيها الغناء معا. ساعات متتالية شارك في إحياء فقراته عدد كبير من لاعبي الـDJ العالميين منهم الـDJ الشهير أصيل، واختتم بفقرتي النجم الأمريكي أيكون والنجم تامر حسني اللتين شهدتا فقرة جمعتهما، تبادلا فيها الغناء معا. Advertisements المهرجان يقام تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه وتنظيم "4M" وشارك في تنظيم فقرة تامر حسني الـdj العالمي ياسر الحريري"أمازون".

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