صور.. هنا الزاهد تروج لفيلمها الجديد

كشفت النجمة هنا الزاهد عن أفيس فيلمها الجديد "الغسالة" وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وكتبت على صورة أفيش العمل قائلًا: "غسالة دارت قريبًا بجميع دور العرض تفتكروا مين في الفيلم". يشار إلى أن فيلم "الغسالة" يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين بجانب هنا الزاهد أبرزهم الفنانة شيرين رضا والنجم محمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وهو من إنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد. وعدد آخر من الفنانين الشباب، وهو من إنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد.

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