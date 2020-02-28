هذا ما طلبته أحلام من الجمهور بسبب الكورونا

ميرنا وليد - بيروت - رجت الفنانة الإماراتية ​أحلام الشامسي​ من الله ان يبعد فيروس "​الكورونا​" ويحمي الجميع، طالبة من الجمهور الإكثار من الاستغفار.

وكتبت احلام على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "اللهم إن هذا المرض هو جند من جنودك تصيبُ به من تشاء وتصرفه عن من تشاء، اللهم اصرفه عن عيالنا واهلنا وبيوتنا وقنا شر الداء والبلاء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير .. كورونا اكثروا من الاستغفار".

الجدير ذكره ان أحلام كشفت مؤخرا عن مفاجأة سارة لمحبيها وأعلنت أنها ستعاون مع الفرقة الكورية الشهيرة BTS.

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