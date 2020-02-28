بالفيديو- الأمير هاري نحو الغناء

ميرنا وليد - بيروت - توجه ​الأمير هاري​ إلى ستوديو "آبي رود" في لندن لتسجيل أغنية مع النجم العالمي جون بون جوفي، بمناسبة "إنفيكتس غايمز 2020 ، وهو حدث رياضي دولي، يشارك فيه أفراد الخدمات المسلحة المصابون أو الجرحى أو المرضى، أسسه الأمير هاري ويرعاه.

ونشر هاري فيديو عبر حساب ساسكس رويال على مواقع التواصل الإجتماعي، يصور جزءا من تواجده داخل الأستوديو.

وبدا زوج ميغان ميركل متخوفا من تجربته الأولى في الغناء، و“جون بون جوفي“ يشجعه قائلا: "الأمر بسيط خذ نفسا عميقا واسترخي"، وتم تسجيل الأغنية بالفعل، لكن لن يكشف عنها في الوقت الحالي.

الجدير ذكره أن الأمير هاري وزوجته يتواجدان حاليا في بريطانيا للقيام بآخر أنشطتهما الرّسمية قبل الانفصال نهائياً عن العائلة الملكية نهاية شهر آذار المقبل.

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