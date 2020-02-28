كيندال جينر ترغب بأن تكون خادمة عند هذه النجمة!

ميرنا وليد - بيروت - صدمت عارضة الازياء ونجمة تلفزيون الواقع ​كيندال جينر​ الجمهور بكشفها عن رغبتها بأن تكون خادمة النجمة العالمية بيونسيه الشخصية لمدة سنة، وذلك لتعرف ماذا تتناول في الصباح والمسلسلات التي تشاهدها.

الجدير ذكره ان كيندال جينر كانت قد كشفت مؤخرا عن الحملة الدعائية التي خضعت لها لصالح دار فيرساتشي الذي سيطلق مجموعة جديدة له. وعلى الرغم من انها الوجه الدعائي لمجموعة ثياب وفساتين من الصيحة الجديدة للدار الايطالية العالمية، لكنها اختارت الظهور عارية الى جانب صور أخرى وهي ترتدي قطعاً من المجموعة الجديدة.

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