هشام بولس يسخر من الإجرائات الوقائية في مطار بيروت

ميرنا وليد - بيروت - انتقد الملحن اللبناني ​هشام بولس​ التدابير التي اتخذت في مطار بيروت للوقاية من ​فيروس كورونا​.

وكتب بولس على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "دخولي من مطار بيروت أكّدلي إنّو الخارج مولود والداخل مفقود سألت عن الإجراءات الوقائية خبروني عن مكنة أنت ما بتشوفا بس هيي بتشوفك إذا محرور".

ولاقى منشوره اعجاب عدد كبير من المتابعين.

وكان قد أنهى هشام دراسة الدكتوراه في شهر أيار/مايو 2018 وهي دكتوراه في المسرح عنوانها الأساسي "طقوس واحتفالات الانسان المضطرب في مسرح أرابال" .

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