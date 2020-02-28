ريال مدريد يخطط لضم محمد صلاح مقابل مبلغ خيالي

متابعة بتجـــــــــرد: كشف موقع “Daily Express” الانكليزي، عن نية نادي ريال مدريد الإسباني لضم نجم نادي ليفربول، اللاعب المصري محمد صلاح، إلى صفوفه، مقابل 126 مليون جنيه إسترليني. وذلك بديلاً عن لاعبه الويلزي غاريث بيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الميركاتو الصيفي

في التفاصيل، ينوي النادي الملكي خوض معركة لضم صلاح بما يعادل الـ “150 مليون يورو”، في موسم الانتقالات الصيفي المقبل، بهدف دعم الصفوف الأمامية في ريال مدريد.

تحقق انتقال صلاح إلى ريال مدريد، مرهون بقدرة رئيس النادي فلورنتينو بيريز بالتخلص من مهاجمه غاريث بيل، الذي يجد صعوبة كبيرة في دفع راتبه.

وكان من المفترض أن يرحل بيل إلى صفوف نادي غيانغسو سونينغ الصيني، إلا أن بيريز بدّل رأيه في اللحظات الأخيرة، بعد إصراره على ضرورة تحمل النادي الصيني رسوم انتقاله، رغم موافقته في البداية على رحيله في صفقة انتقال حر.

القيمة التسويقية

يعد كل من محمد صلاح وغاريث بيل، من أغلى اللاعبين بمركز الجناح الأيمن، إذ وصلت قيمة نجم ليفربول التسويقية في عام 2018 إلى 150 مليون يورو.

توقفت قيمة بيل في نفس القائمة التي نشرها موقع ” transfermarkt”، عند 70 مليون يورو، لكن راتبه الضخم ورسوم انتقاله، هو ما يضعف احتمالات بيعه.

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تعتمد صفقة انتقال صلاح إلى ريال مدريد على غاريث بيل بشكل أساسي، فإذا قبل خفض أجره قليلا قد يتخلص منه النادي الملكي لصالح مانشستر يونايتد أو توتنهام، بعدما دخلا على خط المفاوضات.

لماذا محمد صلاح؟

يرى فلورنتينو بيريز، في صلاح بديلا مثالياً لفريقه، بعد أن ساهم الأخير بشكل أساسي في فوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا العام الماضي، وهو في طريقه للفوز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز هذا العام.

وما يزيد من احتمالية انتقال صلاح إلى ريال مدريد، هو دخول كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، على خط المفاوضات للانتقال إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي، لكن مغالاة فريقه في طلباتهم المادية، حالت دون ذلك.

وطلب النادي الفرنسي مبلغ 300 مليون يورو نظير انتقال اللاعب الفرنسي الشاب، وهو المبلغ الذي رفض بيريز دفعه، في الوقت الذي يمكنه ضم صلاح بنصف ذلك الرقم.

حلم الدوري الإسباني

تعاقد صلاح مع ليفربول ليلعب لصالحه حتى عام 2023، لذا فإن أموال النادي الملكي، هي التي ستحدد إمكانية إنجاح هذه الصفقة.

ويعد الانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة حلماً لكل لاعب كرة قدم محترف. ومهما بلغ نجاحه في الدوريات العالمية، يحمل الدوري الإسباني طابعا خاصاً عند جميع اللاعبين.