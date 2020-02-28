ديانا كرزون تحتفل بعقد قرانها.. شاهدي كيف ظهرت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من حفل عقد قران النجمة الأردنية ديانا كرزون على الإعلامي الأردني معاذ العمري والذي جرى مساء اليوم الجمعة بعد أسبوع على إعلان خطوبتهما.

وظهرت ديانا في صور وهي في التحضيرات لعقد القران، أطلت فيها وهي ترتدي فستانا أبيض اللون بتطريزات ذهبية فيما تركت شعرها منسدلا على كتفيها واضعة تاجا ذهبيا.

كما تداول أصدقاء العروسين مقاطع فيديو وصورا من "الجاهة" والتي أظهرت لحظات قيام والد العريس الإعلامي الأردني عصام العمري بطلب يد ديانا كرزون من عائلتها بحضور العديد من الفنانين والنجوم الأردنيين، ليشغل حفل عقد قرانها مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن.

facebook

وأعلنت العروس إتمام مراسم الخطوبة من خلال نشرها صورة ليدها ويد العريس وهما يضعان خواتم الخطوبة في أصابعيهما.

Advertisements

وكانت الفنانة الأردنية قد ظهرت يوم أمس بوصلة رقص بإطلالة عفوية مرتدية طرحة عروس قصيرة ووجهها خال من المكياج تماما، واحتفال شقيقاتها بها استعدادا لعقدها قرانها اليوم.

كما رصد أحد المقاطع بكاء ديانا كرزون لحظة مفاجأة شقيقتيها لها بزغاريد على باب منزلها، الأمر الذي أثر فيها بشدة وجعلها تبكي.

يذكر أن ديانا كرزون ردت قبل يوم من عقد قرانها وبطريقة غير مباشرة على ردود الفعل السلبية والانتقادات التي تعرضت لها هي وخطيبها، بعد إعلان موعد عقد قرانها، إذ تداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي روايات تفيد بتعارف ديانا وخطيبها خلال فترة زواجه وطلب زوجته الطلاق فور اكتشاف خيانته.

وفي معرض ردها نشرت ديانا مجموعة صور لها عبر حسابها على إنستغرام، معلقة عليها قائلة :"لا تمنح أحدا القدرة على أن يبدل سعادتك إلى حزن، أو تغيير مزاجك بكلمة، أعطهم كل ما تحب إلا نفسك وسعادتك، فلا أحد يستحق ذلك إلا أنت".

وفي هذا الصدد كان قد أعلن خطيبها معاذ العمري عن تقديم شكوى رسمية للمدعي العام الأردني بسبب ما تتعرض له خطيبته الفنانة ديانا كرزون من انتقادات وتعليقات جارحة إذ كتب قائلا: "سأتقدم بشكوى عند المدعي العام على مجموعة كبيرة من المسيئين سواء على السوشيال ميديا أو خلف الكواليس لأنه ببساطة ممكن اتقبل أي شي لكن حياتي الخاصة ما حدا بطلعله يحكي فيها نص حرف والقانون هو الفيصل بيننا.. وعشان أكون واضح أكثر ما رح يخليني أتراجع عن قراري غير الموت".