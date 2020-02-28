كارمن سليمان برفقة اختها العروس من حفل زفافها-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة المصرية ​كارمن سليمان​ صورا لها مع اختها فرح من حفل زفافها، وذلك بعد خطوبتها منذ ايام قليلة.

وعلّقت كارمن على الصور عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "فافي عروسة"، ونالت الصور اعجاب عدد كبير من المتابعين.

وكانت كارمن سليمان قد طرحت في الأونة الأخيرة أغنية "لازم تغيب"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات محمد الغرير، ألحان وتر، توزيع رأفت، وتريات تامر فيظي، غيتار شريف فهمي، إيقاع هاني الدوسري، مكس وماستر جاسم محمد، وإشراف عام مصطفى جاد.

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