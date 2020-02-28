ما حقيقة إصابة جاكي شان بمرض كورونا ووضعه في الحجر؟

متابعة بتجـــــــــرد: أشار موقع Tempo البريطانية إلى أن شائعات انتشرت حول إصابة النجم العالمي جاكي شان بمرض كورونا. وذكر أنه تم تداول أسماء مشاهير آخرين منهم الممثل اريك تسانغ والمغني ألان تام.

وفي هذا السياق لفت موقع Today Online إلى أن مصدر الشائعة هو انتشار مقطع فيديو يظهر فيه النجوم الثلاثة برفقة رجال شرطة في هونغ كونغ. وجاء هذا بعد إعلان وضع 59 شرطياً في الحجر الصحي.

وتم على إثر ذلك تأكيد إصابة أحدهم وزوجته ووالدتها بالفيروس. وتناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ذلك أخباراً تحدثت عن مرض جاكي شان أو على الأقل وضعه في الحجر الصحي.

وسارع النجم إلى طمأنة معجبيه من خلال حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد أنه لا يعاني من أي مشكلة وأنه يتمتع بصحة جيدة.

وكتب: “شكراً لكل من أبدى اهتمامه بصحتي. أنا بخير وبصحة جيدة جداً. أرجوكم لا تقلقوا أنا لست في الحجر الصحي”. وأضاف: “آمل أن يبقى الجميع بمنأى عن المرض وأن يتمتعوا بالصحة الجيدة”.