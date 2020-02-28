شاهدوا.. تشيلسي هاندلر تصدم متابعيها بظهورها شبه عارية على الثلج احتفالا بعيد ميلادها

كتب امير فتحي في الجمعة 28 فبراير 2020 05:04 مساءً - احتفلت النجمة ​تشيلسي هاندلر​ بعيد ميلادها الـ 45 بطريقة غريبة جدا خلال تواجدها على جبل الجليدي خلال ممارستها رياضة التزلج.



في التفاصيل ظهرت تشيلسي وهي شبه عارية في الصور التي نشرتها وارتدت فقط معطف ضخم قصير باللون البرتقالي من دون بنطلون ما صدم متابعيها الذي تساءلوا كيف استطاعت ان تخلع ثيابها في البرد القارس والطقس المثلج.

اما ما سبب جدلا اخر هو نشرها لصورة وهي تدخن الماريجوانا وتشرب المارغريتا، حيث علّقت على الصورة: ” التزحلق نحو الـ 45 مع مارغريتا وماريجوانا و جبل “.

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