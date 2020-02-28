شاهدوا.. إعلامية تدخل بمشاجرة عنيفة على الهواء مباشرة مع والدة زوجة قصي خولي

كتب امير فتحي في الجمعة 28 فبراير 2020 05:04 مساءً - تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة التونسية ​أمال علام​ والدة ​مديحة الحمداني​ زوجة الممثل السوري ​قصي خولي​، وهي تدخل بمشاجرة مع ​إعلام​ية تونسية خلال إستضافتها في برنامجها، وذلك بعد رفض علام الحديث في الأزمة التي أثيرت مؤخراً بين إبنتها وخولي.

وقالت علام أنها أتت إلى البرنامج للحديث عنها وعن فنها، وأنها لا تريد الحديث في أزمة إبنتها لافتة إلى أنّ ذلك شأن يخص مديحة وقصي، وأنها لا تتدخل في حياتها الزوجية، الامر الذي استفز المذيعة التي بدأت بمهاجمة علام واتهمتها بفضح ابنتها، مشيرة إلى أنّ قصي خولي متزوج من ابنتها من 4 سنوات ولم يكن يريد أن يصرّح في حين أنها هي كشفت سر ابنتها، وتصرّفت كما يتصرف الأطفال.

وبعد هذا الهجوم عليها من قبل المذيعة، قررت علام الإنسحاب، لتعود بعد نجاح محاولات إقناعها بإكمال الحلقة مدافعة عن نفسها بأنها أم ويجب احترام مشاعرها، مضيفة أنّها قررت إعلان زواج ابنتها من خولي، بعدما كثرت تساؤلات الناس إثر نشر صورهما معاً، فاضطرت للقول إنه زوجها.