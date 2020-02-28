تفاصيل الحفلات الثلاث الي تجمع حسن شاكوش بعمر كمال في لبنان

القاهرة – لايف ستايل
رغم قرار منع نقابة الموسيقيين مطربي المهرجانات من الغناء كشف عمر كمال عن مجموعة من الحفلات تجمعه بحسن شاكوش نجم أغنية "بنت الجيران".
وأعلن مطرب المهرجانات عمر كمال، عن إحيائه 3 حفلات غنائية، مع حسن شاكوش خلال الشهر المقبل فى لبنان.
ونشر كمال، عبر صفحته على فيسبوك، الملصق الدعائي للحفل، صحبها بتعليق مقتضب: "12 و13 و14 الشهر الجاى فى لبنان".
كان الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين قد أصدر بيانًا أمر فيه بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا، وذلك في أعقاب أزمة غناء مهرجان "بنت الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال في حفل عيد الحب في استاد القاهرة، بنسختها القديمة التي تحتوي على جمل منافية للذوق العام".
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