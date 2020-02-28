تكريم جديد لمحمد فراج عن فيلم "الممر"

كرمت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، مساء أمس الفنان محمد فراج بجائزة التميز عن دوره في فيلم "الممر"، وذلك ضمن حفل توزيع جوائز مسابقة السينما المصرية لعام 2019، بقاعة الاجتماعات بالمجلس الأعلى للثقافة.

ومن جانبه، أعرب فراج عن سعادته البالغة بهذا التكريم، كونه جاء من جمعية لها تاريخ وتضم نخبة من النقاد المصريين الكبار، فضلا عن تكريم عدد كبير من القامات الفنية العريقة من خلالها، واصفا فيلم "الممر" بأنه تحول لمحطة أساسية في مشواره" وأن شخصية العسكري "هلال" من الشخصيات التي سيظل الجمهور يتذكرها دائما.

يُذكر أن الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما هي جمعية تختص بتنظيم ورعاية الفن السينمائي في مصر. تأسست في أكتوبر 1973 برئاسة الناقد كمال الملاخ وعدد من البارزين في مجال الفن السينمائي المصري. وهي الجمعية التي أسست مهرجان الأسكندرية السينمائي الدولي حين بدأ دورته الأولى عام 1979، وهي التي تنظمه كل عام بالتعاون مع محافظة الإسكندرية

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