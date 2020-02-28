تراند اليوم : بعد توقفها عن الاتصال.. "بي بي سي" تبلغ الشرطة عن "معجبة"

يخلق جهاز الراديو، نوعًا من الحميمية بين من يتحدثون خلف الميكرفون، ومستمعيهم، لكن في حالة هذه المرأة البريطانية، يبدو الأكبر من ذلك.

فقد كانت المرأة وتدعى "كلارا" من أشد المعجبين براديو "بي بي سي كورنوال" - وهي خدمة محلية لكورنوال وجزر سيلي في بريطانيا – ودائمة التحدث في تمام الساعة 8.10 صباحًا كل يوم سبت وأحد، للتحدث إلى قارئة الأخبار "جوانا تويست".

لم يكن لدى "كلارا" أي عائلة باستثناء ابن زوجها المقيم في أستراليا، لذا فإن "تويست" ومقدمي البرامج الآخرين، كانوا يقدمون لها المشورة والحديث إليها.

لكن المذيعة تسرب إليها الشعور بالقلق عندما توقفت "كلارا" عن الاتصال، لتبادر بالاتصال بالشرطة، التي عثرت لاحقًا على جثة المرأة.

وكانت المذيعة وزميل لهما هما الوحيدين اللذين ذهبوا إلى جنازة "كلارا" إلى جانب ابن زوجها وزوجته.

وكتبت المذيعة "دونا بيرل" عن القصة المفجعة: "على مدى السنوات القليلة الماضية، كانت سيدة نسميها" كلارا من بود "مستمعة منتظمة".

وأضاف: "اعتادت إرسال 5 جنيهات استرلينية لفريق عطلة نهاية الأسبوع، أحيانًا لشراء البسكويت.. أعرف أن هذا غير مسموح به ولكن عندما احتججنا، شعرت بالضيق وقالت إنها لا تستطيع الخروج لإحضار البسكويت بنفسها".

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وكانت "كلارا" تجري اتصالاً في الساعة 8.10 صباحًا كل يوم سبت يوم الأحد لإجراء محادثة مع قارئ الأخبار، فقد كانت تعتبر الإذاعة مثل عائلتها.

فقد اعتادت "جو" أن تقدم لها النصيحة، أو إذا كانت لديها رسائل طبية لا تستطيع أن تفهمها. لكن قارئة الأخبار شعرت بالقلق بعد أن كانت أخبرت "كلارا" بأنها ستتحدث إليها عند عودتها، لكنها لم تتصل، وحاولت الاتصال بها، لكنها لم ترد.

وفي يوم إجازتها يوم الاثنين، حاولت الاتصال بها مرة أخرى، وعندما لم ترد، اتصلت بالشرطة وأعطتها عنوان "كلارا"، حيث ذهبت إلى منزلها وعثرت على جثتها على أرضية المنزل، حيث تبين أنها كانت متوفاة منذ 10 أيام.

وقال ستيفاني مارشال، رئيس هيئة الإذاعة البريطانية في الغرب والجنوب الغربي: "هذه قصة حزينة وأرغب في إرسال أعمق التعازي لعائلة كلارا من إذاعة كورنوال بي بي سي".

وأضاف: "أنا سعيد لأن المحطة كان لها تأثير كبير على حياة كلارا ، خاصة في سنواتها الأخيرة، لقد كان مستمعونا دائمًا وسيظلون دائمًا الجزء الأكثر أهمية لمحطاتنا الإذاعية".