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تراند اليوم : ابنة "أحلام" تخطف الأنظار من والدتها

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خطفت لولوة ابنة الفنانة الإماراتية أحلام من زوجها بطل الرالي القطري مبارك الهاجري الأضواء منها وذلك بعد أن نشرت أحلام مقطع فيديو ظهرت فيه الطفلة إلى جانب والدها على هامش مشاركته في سباق للسيارات.
ولفتت لولوة أنظار المتابعين، خاصة في ردّها على أسئلة الصحفيين، مشيرةً إلى إنها ستكون رياضية مثل والدها مشيرة إلى أنها فرحت بفوزه.
وعلّقت أحلام على الفيديو بالقول:"ماشاء الله بنتي لولو تشارك ابوها الفوز بالمركز الاول، مبروك الفوز حبيبي مبارك وتستاهل المركز الاول فخوره فيك".
كذلك نشرت أحلام فيديو آخر للحظة تسلم الهاجري كأس الفوز بمشاركة ابنته وعلقت: "تستاهل الناموس والمركز الأول صنع لك حبيبي ألف مبروك المركز الأول ولولو توجت أبوها اليوم بعد غياب سنوات والعودة".

A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi) on Feb 27, 2020 at 9:02pm PST
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تستاهل الناموس والمركز الاول صنع لك حبيبي الف مبروك المركز الاول ولولو توجت ابوها اليوم بعد غياب سنوات والعوده #دكار ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ #احبك @mubarakalhajri_q

A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi) on

A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi) on Feb 27, 2020 at 1:11pm PST
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