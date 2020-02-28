هوس الـ كورونا يصيب المشاهير...وعبدالله بوشهري ينتفض على الشامتين

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 فبراير 2020 03:51 مساءً - بعد أن وصل فيروس كورونا المميت، الذي مصدره الصين، إلى مناطق عدة في العالم، وبعد تسببه بحالة هلع كبيرة في صفوف الناس والمشاهير، قام عدد من نجوم العالم العربي والعالم بالتصدي لهذا الفيروس، كل على طريقته الخاصة.

واتسع نطاق تفشي فيروس كورونا، وبات منتشرا في أكثر من أربعين دولة حتى الآن، ، لكن مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج، دعا إلى عدم الذعر من تفشي الفيروس، رغم تفشيه في أكثر من 40 دولة حتى الآن، مع تخطي العدد الإجمالي للإصابات في الصين 78 ألفا. هذا، ولم تسلم حياة بعض النجوم العرب من إشاعات أصابتهم بالمرض، والبعض الآخر حذر من النجوم حذر من خطورة هذا الفيروس، وهناك من سخر منه، كالفنانة اللبنانية نجوى كرم.



بشرى وإشاعة اصابتها بالـ كورونا



أكثر المتأثرات من هذا الفيروس، كانت الفنانة المصرية بشرى التي طالتها شائعات إصابتها بـ "كورونا"، وردّت على كل ما قيل في هذا الإطار خلال تواجدها في مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة، وقالت "والله مش كورونا دى حساسية البخاخة اهيه".



عبدالله بوشهري ينتقد من يشمت بـ "كورونا"

View this post on Instagram A post shared by عبدالله بوشهري (@3bood_boushehri) on Feb 27, 2020 at 7:38am PST



وبعد انتشار صورة للممثل الإيراني الأصل المقيم في الكويت عبدالله بوشهري على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو داخل الحجر الصحي، حيث وضع تحت المراقبة الطبية إثر عودته من إيران نتيجة تفشي فيروس كورونا، وبعدما كثرت الشائعات التي وصلت إلى تأكيد إصابته بفيروس كورونا، اضطر بوشهري لأن يطلّ في مقطع فيديو نشره في حسابه عبر "إنستقرام" نفى من خلاله إصابته بالفيروس.

وانتقد بوشهري كل من يشمت بالمرض بدل الدعاء بالشفاء للمرضى المصابين، مؤكداً مكوثه في الفندق بناء لتعليمات وزارة الصحة الكويتية التي لم تقصّر معه، على حد تعبيره: "لم تقصر مع الجميع، يعطيهم ألف عافية ويقويهم ويا ريت نوقف شائعات ويصير فيه تقدير للوضع اللي كلنا فيه".

وتمنى عبدالله أن " يحفظ الله الجميع ويبعد عنا وعنكم كل شر ويشافي كل مريض ويرده لأهله بالسلامة".



نجوى كرم تسخر من كورونا



النجمة كارول سماحة نشرت فيديو لها وهي تضع كمامة على وجهها، ودعت متابعيها للانتباه على صحتهم، خصوصاً في المطارات.

أما الفنانة نجوى كرم، التي احتفلت بعيد ميلادها منذ أيام وسط محبيها، فقد أبدت عدم خوفها من الكورونا، وعلقت بشكل ساخر، إذ قالت "عندنا مناعة.. وزبالة في البلد تقتل كل البكتيريا الجاية من برة"، وذلك تعليقا على أزمة القمامة في لبنان التى أثارت الجدل منذ عام 2015 عندما أغلقت السلطات اللبنانية موقع مكب نفايات رئيسي بالقرب من بيروت، ولم ترتب له بديلا.



متابعو نجوى رأوا في التعليق أسلوبا مضحكا، إلا أن آخرين اعتبروه رسالة قوية وجّهتها نجوى لسياسيي لبنان، كرد فعل على الوضع المزري الذي يحيط بلبنان اقتصادياً.



كورونا تتسبب بوقف تصوير فيلم توم كروز



عالمياً، قامت عارضة الأزياء بيلا حديد بارتداء "كمامة" داخل طائرة، وأوضحت لمتابعيها أنها ترتدى القناع الواقي من الفيروسات، كطريق آمن خوفا من عدوى فيروس كورونا.

انتشار الفيروس ساهم في توقف تصوير أحدث أفلام توم كروز "مهمة مستحيلة 7" (Mission Impossible 7) في إيطاليا، والذي كان من المقرر تصويره لمدة ثلاثة أسابيع في مدينة البندقية.

توم كروز



وأصبح، كروز الذي وصل إلى المدينة قبل أيام، عالقاً في فندق Gritti Palace الفاخر في انتظار قرار بشأن مستقبل الفيلم، في وقت تشير فيه التقارير الأولية إلى أنه لم يصب أحد من طاقم العمل بالفيروس.

نجمة هوليوود ايفا لونغوريا طمأنت جمهورها من خلال فيديو لها على "انستقرام" أنها تصور أحد أعمالها في منطقة بعيدة في ايطاليا، بعد أن ضرب الفيروس مدينة الحب والعشاق، وباتت مكاناً مخيفاً لاحتضانه.



سيلينا غوميز ترتدي الكمامة مع والدتها



كذلك، النجمة العالمية سيلينا غوميز أخذت احتياطاتها من الفيروس، وقامت بنشر صور لها و لوالدتها على حسابها الشخصي على "انستقرام" وهما يتجولان في أنحاء مدينة شيكاغو وهما مرتديتان القناع، خوفاً على صحتهما.



كذلك، نجوم بوليوود أبدوا تخوفهم من "كورونا" واتخذوا تدابير كغيرهم من الناس، إذ قامت كل من بارينيتي شوبرا وسهى علي خان بنشر صورتيهما على "اسنتقرام" بالقناع. كما شوهد الثنائي رانيير كابور وسوني ليون في أحد المطارات بالقناع أيضاً، تحسباً للفيروس.



بيل غيتس تنبأ بظهور فيروس قاتل



وفي عام 2019، تنبأ الملياردير بيل غيتس بظهور فيروس قاتل في أسواق الصين، قبل انتقاله بسرعة إلى مختلف بقاع العالم.

وتوقع غيتس، في سلسلة وثائقية صدرت على "نيتفلكس"، ظهور فيروس ما في أحد أسواق الصين، وهو الأمر نفسه الذي حصل مع كورونا، الذي ظهر في مدينة ووهان.

وفي حلقة بعنوان "الوباء القادم"، جرى بثها لأول مرة في أواخر العام الماضي، حذر غيتس من أن العالم "غير مستعد للتعامل مع وباء عالمي".

بيل غيتس



وأبرزت هذه الحلقة أن أسواق الحيوانات هي مصدر الفيروسات، مضيفة "جثث الحيوانات المكدسة فوق بعضها البعض والدم المختلط مع اللحوم، من عوامل انتقال مختلف أنواع الفيروسات إلى الإنسان، قبل انتشارها بشكل كبير وسط البشر".

في هذا الصدد، ذكر غيتس أن "العالم غير مستعد للتعامل مع تداعيات انتشار الفيروسات، التي غالبا ما تحتاج سنوات لعلاجها والقضاء عليها".



عائلة سيمبسون تنبأت بفيروس خطير عام 1993



كما تداول عدد من متابعي مسلسل عائلة سيمبسون The Simpsons" حلقة عرضت منذ 27 سنة، تحديداً عام 1993، تظهر انتشار فيروس جديد يدعى "أوسكا فلو" في إحدى الولايات الأميركية، بعدما انتقل إليها من القارة الآسيوية.

تتلخص القصة في عدة مشاهد بالحلقة 21 من الموسم الرابع، حيث يظهر فيها موظف مصنع في اليابان يسعل داخل بضائع معبأة في صناديق قبيل إرسالها إلى الولايات المتحدة، مما تسبب بإصابة العديد من الأميركيين بأعراض الفيروس التي تشبه أعراض فيروس كورونا.



وانتقدت صحيفة ميرور البريطانية المؤمنين بتنبؤات المسلسل، خاصة وأن مصدر الفيروس في المسلسل كان اليابان، في حين نشأ فيروس كورونا في الصين.

وكان "عائلة سيمبسون" قد تنبأ قبل ذلك بفوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية، كما تنبأ بأحداث 11 من سبتمبر/أيلول 2001، بالإضافة إلى ملفات أخرى، مثل الفساد في الفيفا وانهيار الاقتصاد اليوناني، وعدد من الأحداث العالمية الأخرى.

ويعود المسلسل الكرتوني -الذي بدأ عرض أول مواسمه عام 1989- ليصبح موضع الجدل مرة أخرى، وحديث العديد من الصحف والمواقع العالمية، بعد تداول تنبّئه بفيروس كورونا، خاصة بعد وصول المرض إلى الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية والإمارات، وقضى على حياة العشرات حتى الآن.

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