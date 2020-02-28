بالصور.. فرقة شمس المسرحية تقدم ورشة مجانية بمخرج سويدي



أقامت فرقة "شمس المسرحية" ورشة مجانية للمخرج السويدي زاهير ابارش، الأسبوع الماضي، وذلك بأحد ستوديوهات وسط القاهرة، ومن المقرر ان يكون

هناك ورش عدة خلال الفترة المقبلة.



تفاعل الجمهور المشارك مع الورشة بشكل كبير معبرين عن إعجابهم

بما تم تقديمه خلالها، إضافة لتقديم العديد من المهارات من دون مبالغ مالية.



يشار إلى أن فرقة "شمس المسرحية"، برئاسة حسن شمس، ومديري التنفيذي محمد أحمد أوسكار، أحمد محمد مختار.

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