هناك ورش عدة خلال الفترة المقبلة.
أقامت فرقة "شمس المسرحية" ورشة مجانية للمخرج السويدي زاهير ابارش، الأسبوع الماضي، وذلك بأحد ستوديوهات وسط القاهرة، ومن المقرر ان يكون
بما تم تقديمه خلالها، إضافة لتقديم العديد من المهارات من دون مبالغ مالية.
تفاعل الجمهور المشارك مع الورشة بشكل كبير معبرين عن إعجابهم
يشار إلى أن فرقة "شمس المسرحية"، برئاسة حسن شمس، ومديري التنفيذي محمد أحمد أوسكار، أحمد محمد مختار.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. فرقة شمس المسرحية تقدم ورشة مجانية بمخرج سويدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.