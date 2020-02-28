ميرنا وليد - بيروت - في جولة على صور ​مديحة الحمداني​ زوجة ​قصي خولي​ ووالدة طفله نلاحظ انها لا ترتدي ابدا خاتم الزواج والموضوع ليس حديثا اذ انها لم تضعه منذ ان بدأت تنشر الصور على حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي ما جعل المتابعين ان يتساءلون ان كانت قد حصلت على الطلاق من قصي على خلفية المشاكل التي روتها في فيديو نشرته سابقاً على صفحتها الا ان البعض الاخر اشار الى انها لا ترتد خاتم الزواج كون زواجها من قصي كان سري وان ذلك لا يدل عن طلاقهما.

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كانت هذه تفاصيل خبر مديحة الحمداني لا تضع خاتم الزواج فهل هي زوجة او طليقة قصي خولي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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