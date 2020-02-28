دانا الحلبي تكشف عن موعد زفافها.. وتعلق "الدعوة عامة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحدثت الفنانة اللبنانية دانا الحلبي، حالة من الجدل والاستغراب بين جمهورها، وذلك بعد ظهور جديد لها وهي مرتدية فستانا وطرحة الزفاف، ونشرت صورتها عبر "الاستوري" في حسابها على موقع "إنستغرام"، وظنّ الجمهور أنها تستعد للزواج خلال الأيام المقبلة بعد إعلانها خطوبتها من الفنان السوري عبد المنعم العمايري.

ودونت دانا الحلبي على الصورة باللغة الإنجليزية كلمة "بوست جديد"، وانتظر الجمهور بعض الوقت لحين نشرها البوست، وبالفعل أعادت نشر الصورة معلنة تحديدها موعد زفافها، وقالت إنه سيكون في 30 شباط 2020، فكتبت قائلة: "حبيت تشاركوني فرحتي إن شاء الله عرسي حيكون آخر الشهر يوم 30 شباط في فندق فينيسيا، الدعوة عامة للجميع".

وتفاجأ الجمهور بأن الموعد الذي أعلنته غير مدرج في تواريخ هذا الشهر، فالمعروف أن شهر شباط/فبراير ينتهي يوم 28 وفي بعض السنوات ينتهي يوم 29 ولن يُسجل هذا الشهر يوم 30 في قوائم التاريخ، وهو ما يوضح أنها لم تخطط بعد مع خطيبها، عبدالمنعم عمايري لموعد حفل زفافهما، ويشير إلى أنها لا يوجد لديها فكرة في الواقع عن الموعد الذي تود الزواج فيه!.

وكان للجمهور رأي آخر في الموقف الذي فعلته دانا الحلبي، فرغم أنها تمازح الجمهور إلا أن البعض لم يتقبل منها هذه الممازحة معتبرين ما فعلته أصبح شيئا قديما لدى الفتيات، وبالتالي فإن الممازحة ليست بمحلها على اعتبار أنها قديمة، حتى أن أحد المتابعين قال لها: "صارت قديمة هالحركات".

الطريف أن البعض لم يلتقط ممازحتها وبدأ يتجاوب معها بتوضيح أن هذا الشهر لا يحمل رقم 30 في تاريخه، فيما تفاعل معها البعض بالممازحة وأشاروا إلى أنها لو اختارت يوم 31 شباط سيكون أفضل، والبعض قال إنه مشغول واعتذر عن الحضور كون الدعوة عامة، فيما تساءل البعض عن اسم العريس الذي لم تدرجه ضمن منشورها.

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وكانت الفنانة دانا الحلبي، قد كشفت عن هوية خطيبها الذي شغل رواد السوشال ميديا خلال الفترة الماضية، خاصة بعد نشرها صورة عمدت من خلالها إلى إظهار يدها ويد خطيبها وهي تضع خاتم الارتباط، مع الحرص على عدم الكشف عن هويته.

وفاجأت دانا جمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام" بنشر صورة تجمعها بالممثل عبد المنعم عمايري، لتصدق تنبؤات الجمهور حول ارتباطهما، على الرغم من التزامهما الصمت المطبق، حيث علقت على الصورة بالقول: "فاجأناكم مو؟".

فيما تعرضت دانا الحلبي لهجوم عنيف من متابعيها بسبب فيديو سخرت فيه من الحاقدين عليها، إثر إعلان خطوبتها رسميا من الفنان السوري عبدالمنعم العمايري بعد طلاقه من الفنانة السورية أمل عرفة، والتي استمر زواجه منها 14 عاما.

وقامت دانا في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بالغناء من خلال مهرجان شعبي للمطرب المصري حودة بندق، وذلك أمام صورة العمايري، قائلة: "بتبصوا لينا بغل، ياخلق تشل، وأنا عالدغري شايفكوا هوا.. رب العباد علا اسمنا في سماه".