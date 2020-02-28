تعليقات متبادلة بين أحمد فهمي وهنا الزاهد تحدث ضجة

القاهرة – لايف ستايل
نشرت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها الخاص على "فيسبوك، جملة من أغنية "البلياتشو" للفنان مدحت صالح تقول: "الدنيا دي فيها كام بلياتشو؟"، ولأن زوجها الفنان أحمد فهمي لا يترك أي منشور لها إلا ويقوم بالتعليق عليه، علق على منشورها ممازحاً إياها قائلا: "أنتي عميقة أوي".
لتبدأ بعدها حلقة موصولة من التعليقات الطريفة بينهما حيث ردت عليه قائلة: "حاجة معروفة أكيد"، ليرد عليها فهمي: "دا أنتي زهقانة زهق"، لتؤكد هنا على تعليقه ضاحكة: "جداً".
وتدخل المنتج طارق الجنايني في التعليقات موجهًا رسالة لأحمد فهمي أن يترك هنا الزاهد تتصرف على طبيعتها ليرد فهمي قائلا: "دي فاكرة نفسها متجوزة داود عبد السيد".
يشار إلى أن هنا الزاهد وأحمد فهمي شاركا في دراما رمضان 2019، بمسلسل "الواد سيد الشحات"، مع محمد عبد الرحمن.
من ناحية أخرى ينتظر أحمد فهمي عرض فيلمه الجديد "العارف"، الذي شارك في بطولته مع النجم أحمد عز ومن المقرر عرضه في عيد الفطر القادم.
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