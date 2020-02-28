تعليقات متبادلة بين أحمد فهمي وهنا الزاهد تحدث ضجة

نشرت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها الخاص على "فيسبوك، جملة من أغنية "البلياتشو" للفنان مدحت صالح تقول: "الدنيا دي فيها كام ‏بلياتشو؟"، ولأن زوجها الفنان أحمد فهمي لا يترك أي منشور لها إلا ويقوم بالتعليق عليه، علق على منشورها ممازحاً إياها قائلا: "أنتي عميقة أوي".

لتبدأ بعدها حلقة موصولة من التعليقات الطريفة بينهما حيث ردت عليه قائلة: "حاجة معروفة أكيد"، ليرد عليها فهمي: "دا أنتي ‏زهقانة زهق"، لتؤكد هنا على تعليقه ضاحكة: "جداً".‏

وتدخل المنتج طارق الجنايني في التعليقات موجهًا رسالة لأحمد فهمي أن يترك هنا الزاهد تتصرف على طبيعتها ليرد فهمي قائلا: "دي ‏فاكرة نفسها متجوزة داود عبد السيد".‏

يشار إلى أن هنا الزاهد وأحمد فهمي شاركا في دراما رمضان 2019، بمسلسل "الواد سيد الشحات"، مع محمد عبد الرحمن‎.

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من ناحية أخرى ينتظر أحمد فهمي عرض فيلمه الجديد "العارف"، الذي شارك في بطولته مع النجم أحمد عز ومن المقرر عرضه في عيد الفطر القادم.

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