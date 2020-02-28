تدهور الحالة الصحية للفنانة المعتزلة حياة قنديل

نشرت شيماء فكري أباظة، ابنة الفنانة المعتزلة حياة قنديل، عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، منشوراً تطلب فيه من أصدقائها، الدعاء لوالدتها، وتماثلها للشفاء في القريب العاجل. حيث أصيبت الفنانة المُعتزلة، بوعكة صحية، مساء أمس (الخميس)، دخلت على إثرها أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المُهندسين.

يذكر أن حياة قنديل ولدت في مدينة القاهرة عام 1951، وحصلت على شهادة الدبلوم في التجارة في عام 1968، ولم تستكمل تعليمها، واتجهت للعمل الفني، وقدمت أكثر من 30 فيلماً للسينما المصرية، منها: "السكرية"، "صوت الحب"، "الرصاصة لا تزال في جيبي"، "إمبراطورية ميم"، "حتى آخر العمر"، "دائرة الانتقام"، وفوجئ الجمهور بإعلانها اعتزال العمل الفني تمامًا منذ بداية الثمانينيات بعد زواجها من الفنان فكري أباظة، الشقيق الأصغر للفنان رشدي أباظة، ومنذ ذلك الوقت وهي مختفية تماماً عن الظهور الإعلامي أو المناسبات الاجتماعية.

قد يهمك ايضاً:

شقيقة الفنان الراحل رشدي أباظة تتحدث عن حياته في "مساء الفن"

رشوان توفيق يُوضِّح تشجيع رشدي أباظة له في أوّل أفلامه