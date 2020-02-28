نداء شرارة تعاود نشاطها الفني بعد وفاة شقيقها، وهذه محطتها المقبلة

Feb 28, 2020
تعاود الفنانة الاردنية، وحاملة لقب “ذا فويس” نداء شرارة، نشاطها الفني بعد أسابيع على فاجعة وفاة شقيقها الشاب البالغ من العمر 26 عاماً وذلك اثر حادث سير مروع.
وأعلنت “شرارة” عن ثلاث حفلات ستحييها في مصر وتحديداً في “أوبرا اسكندرية” (سيد درويش) تاريخ 26 آذار القادم. وفي “أوبرا دمنهور” تاريخ 27 آذار. ثم بتاريخ الثاني من نيسان المقبل في القاهرة ساقية الصاوي.
نذكر ان نداء كانت قد أطلقت في الرابع من ديسمبر أغنية بعنوان “بس يقبرني” إنتاج والحان وتوزيع جان ماري الرياشي كلمات تيم. وقد حققت الأغنية أكثر من مليونين مشاهدة على قناة نداء الرسمية عبر موقع يوتيوب.
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