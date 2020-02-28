القاهرة - لايف ستايل أكدت الفنانة ساندي أن مطربي المهرجانات يجب أن يحترموا قررات النقابة ودفع الرسوم المستحقة والاستعانة بفرق موسيقية والابتعاد عن الأسطوانات التي تعمل في الحفلات.وقالت ساندي ، أنها ليست ضد أغاني المهرجانات، وقالت: أحب اللون الشعبي ومنهم الفنان أحمد شيبة ومحمود الليثي وبوسي، وقالت: شاركت في انتاج ألبومي الجديد ولست ضد التعاون مع شركات في انتاج ألبوماتي. وقالت ساندي: "تعرضت لعدة أزمات وضغوطات وهذا كان سبب سر اختفائي الفترة الماضية". قد يهمك أيضا: Advertisements رسالة شديدة اللهجة من ساندي لزملائها

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ساندي تؤكد أنها ليست ضد المهرجانات وتكشف سر اختفائها الفترة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.